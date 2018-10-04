Парень облил фекалиями трех депутатов николаевского горсовета
Молодого человека с дерьмом пустили в сессионный зал, потому что он сказал, что несет “кофе” одному из депутатов, информирует “Новости-N”.
Тогда он направился к депутату Владиславу Ентину (фракция “Наш край”) и вылил на него все содержимое большого кофейного стакана. При этом жидкие фекальные массы попали на стол и на депутатов Сергея Мотуза и Елену Киселеву. Все трое пострадавших бросились за обидчиком.
Городской голова Александр Сенкевич объявил перерыв в работе сессии для устранения последствий инцидента.
Когда в дверях началась драка, Мотуз попытался дотянуться до парня, но соратники злоумышленника стали на сторону своего “собрата” и несколько раз ударили Мотуза по лицу.
Депутат Ентин порывался снова прорваться к обидчику, но его не пускала полиция. Тогда он достал травматический пистолет и со словами “у меня есть разрешение” подбежал к парню. Ентина вывела полиция. Полиция увезла в райотдел двух подозреваемых в нападении на депутатов.
Депутат Ентин после перерыва в заседании с трибуны заявил, что ему было известно о том, что планировались провокации. По его мнению, за ними якобы стоят мэр города Александр Сенкевич и его фракция “Самопомич”.
Все молодые люди из числа нападавших принадлежат к общественной организации “Социал-национальная ассамблея”, они имели украинскую символику и предварительно прошли регистрацию на сессию.
Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Николаевской области заявил, что нападавшими оказались 19-летние жители Николаева.В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП – “мелкое хулиганство”. Также правоохранители будут решать вопрос о разрешении на ношение и хранение оружия депутатом горсовета.
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