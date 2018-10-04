Панда родила близнецов. За детенышами ухаживает целая группа ученых

4 октября, 2018, 12:24

Панда родила двух близнецов на Чендуской научно-исследовательской базе. Теперь за ними ухаживает несколько ученых, потому что панда может ухаживать только за одним детенышем

Об Этом пишет ВВС.

Когда панда рожает больше одного детеныша, работники базы оставляют ей только одного, а других держат в инкубаторе. Так происходит потому, что она может ухаживать лишь одного новорожденного.

Здесь меняют детенышей местами несколько раз в день: так они поддерживают иллюзию для панды о том, что у нее только один ребенок. Это также позволяет поддерживать жизнь маленьких панд.

Оба детенышей под опекой мамы выживают редко. У нее нет достаточного количества молока и энергии для ухода за двумя, к тому же, матерям необходимо балансировать между своим выживанием и выживанием детеныша.

Метод замены одного малыша на другого позволяет увеличить шансы выживания панд. До 1990 года показатель выживания среди близнецов составлял всего 30%.