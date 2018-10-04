Панда родила близнецов. За детенышами ухаживает целая группа ученых
Об Этом пишет ВВС.
Когда панда рожает больше одного детеныша, работники базы оставляют ей только одного, а других держат в инкубаторе. Так происходит потому, что она может ухаживать лишь одного новорожденного.
Здесь меняют детенышей местами несколько раз в день: так они поддерживают иллюзию для панды о том, что у нее только один ребенок. Это также позволяет поддерживать жизнь маленьких панд.
Оба детенышей под опекой мамы выживают редко. У нее нет достаточного количества молока и энергии для ухода за двумя, к тому же, матерям необходимо балансировать между своим выживанием и выживанием детеныша.
Метод замены одного малыша на другого позволяет увеличить шансы выживания панд. До 1990 года показатель выживания среди близнецов составлял всего 30%.
- Напомним, во французском городке Шантийи конь решил посетить кафе: он запрыгнул туда и налетел на гостей, которые ели.
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