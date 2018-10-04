Основатель VoxUkraine коллегам: Вы удачно слили репутацию Вокса как серьезной аналитической платформы

4 октября, 2018, 15:04

Cоучредитель VoxUkraine Тимофей Милованов обвинил бывших коллег в уничтожении репутации проекта как серьезной аналитической платформы

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, комментируя критическую рецензию на "Новый экономический курс" лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

По словам Милованова, авторский коллектив VoxUkraine прибегнул к политизированию и нарушил главную миссию проекта.

В то же время, главный редактор проекта Борис Давиденко объяснил позицию VoxUkraine "ценой заметности в Украине". Об этом он отметил в комментариях на странице Милованова. На эту реплику главного редактора VoxUkraine бывший соучредитель проекта ответил вопросам: "Вам что важнее - заметность, борьба с плагиатом, развитие экономической дискуссии или борьба с Тимошенко? Потому что в миссию Вокса входит только одно из этих - развитие уровня дискуссии. И здесь вы полностью провалились".

Милованов отметил слабость аргументов VoxUkraine и "слив" репутации проекта ради популярности.

"Вы не в состоянии качественно ответить Тимошенко. У вас нет сильных аргументов, а те что есть - слабые. Вы удачно слили репутацию Вокса как серьезной аналитической платформы, показав что заметность для вас более важное качество", - заявил соучредитель VoxUkraine.

Он добавил, что VoxUkraine создавали для профессиональной дискуссии на тему экономики, однако теперь его коллеги подменяют эту цель своими политическими мировоззрениями.

"Миссией VoxUkraine, когда он создавался, было "поднятие уровня экономической дискуссии". Эта статья не поднимает этот уровень", - написал Милованов, отметив, что ему лично материал не понравился.

Соучредитель VoxUkraine выразил сожаление по поводу нарушения принципов проекта и призвал своих коллег в конце концов определиться, на какой платформе они работают: на экономической или политической.

"Фокус критики VoxUkraine - на форме программы, на отсутствии ссылок, на (само) плагиате, на схожести идей программы с идеями русских "экономистов", а не на ошибочности идей программы и объяснении этого. И это есть нарушением принципов, на которых был основан VoxUkraine. Вокс должен определиться - это экономическая или политическая платформа?", - добавил Милованов.

Напомним, что VoxUkraine выпустил манипулятивную статью, в которой назвал "Новый экономический курс" "миксом плагиата, самоплагиата, несуществующих источников и ошибок".

На сайте "Нового курса" детально проанализировали выдвинутые критиками из VoxUkraine замечания и аргументировали беспочвенность нападок. Отметили, что уровень рецензии очень низкий и содержит сплошные манипуляции.

"Конечно, тратить время на ответы на рецензии такого уровня – это не наилучший для общества способ использования времени соавторов Нового экономического курса, которые сегодня занимаются сложной работой по принятию и систематизации многочисленных конструктивных предложений, которые поступают от общества. Однако, предоставляем ответы по существу манипулятивных обвинений", - заявили на сайте "Нового курса".

Также отметили, что обвинения в плагиате являются необоснованными, поскольку источники незаконного заимствования указываются экспертно-аналитические и научные разработки самих же авторов "Нового экономического курса".

Редакции VoxUkraine предложили устроить встречу "плагиаторов" с "потерпевшими от плагиата" (которые, в действительности, являются одними и теми же людьми). Однако аналитики VoxUkraine пока отмалчиваются и никак не ответили на исчерпывающие объяснения на сайте "Нового курса".

Отметим, что 21 сентября Юлия Тимошенко представила "Новый экономический курс", разработанный большим коллективом экспертов, интеллектуалов и представителей профессиональных кругов.