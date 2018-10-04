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Обрушилась часть Керченского моста

В оккупированном Крыму пролет железнодорожной части моста с Керчи до России съехал в воду во время монтажа

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Один из пролетов железнодорожной части моста через Керченский пролив накренился и упал в море.

"Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Авария случилась на участке строительства Тузловского моста между косой и островом Тузла во время установки пролета на опоры.

Пролетную конструкцию вытащили из воды кранами. На установку новой понадобится 30-40 дней.

  • Напомним, мост через Керченский пролив длиной 19 километров начали строить в 2016 году. Сдать автомобильную часть моста сначала планировали в декабре 2018 года. Официальное открытие моста состоялось 15 мая.
  • В мае 2017 года в украинской прокуратуре заявили, что строительство моста в Керченском проливе может привести к региональной экологической катастрофе - вымиранию дельфинов, занесенных в Красную книгу.
  • Мост строили с огромным количеством нарушений технологии. В районе строительства плохие геологические показатели, даже российские специалисты говорят, что опоры простоят не более 5 лет.
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