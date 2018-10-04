Обрушилась часть Керченского моста
4 октября, 2018, 15:34
В оккупированном Крыму пролет железнодорожной части моста с Керчи до России съехал в воду во время монтажа
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Один из пролетов железнодорожной части моста через Керченский пролив накренился и упал в море.
"Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", - говорится в сообщении.
Авария случилась на участке строительства Тузловского моста между косой и островом Тузла во время установки пролета на опоры.
Пролетную конструкцию вытащили из воды кранами. На установку новой понадобится 30-40 дней.
- Напомним, мост через Керченский пролив длиной 19 километров начали строить в 2016 году. Сдать автомобильную часть моста сначала планировали в декабре 2018 года. Официальное открытие моста состоялось 15 мая.
- В мае 2017 года в украинской прокуратуре заявили, что строительство моста в Керченском проливе может привести к региональной экологической катастрофе - вымиранию дельфинов, занесенных в Красную книгу.
- Мост строили с огромным количеством нарушений технологии. В районе строительства плохие геологические показатели, даже российские специалисты говорят, что опоры простоят не более 5 лет.
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