Обрушилась часть Керченского моста

4 октября, 2018, 15:34

В оккупированном Крыму пролет железнодорожной части моста с Керчи до России съехал в воду во время монтажа

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Один из пролетов железнодорожной части моста через Керченский пролив накренился и упал в море.

"Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Авария случилась на участке строительства Тузловского моста между косой и островом Тузла во время установки пролета на опоры.

Пролетную конструкцию вытащили из воды кранами. На установку новой понадобится 30-40 дней.