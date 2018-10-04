НАТО помогает Украине создать центр реагирования на киберугрозы
4 октября, 2018, 08:22
Североатлантический альянс помогает Украине в создании центра реагирования на киберугрозы, чтобы обезопасить украинскую киберсеть
Об этом во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-центр организации.
Он отметил, что Альянс уже помогает Украине в укреплении ее киберзащиты, в частности через свои трастовые фонды по кибербезопасности.
"НАТО помогает Украине создать центр реагирования на киберугрозы, который станет одним из способов помочь им справиться с попытками вмешательства или взлома их кибер-сети", - подчеркнул Столтенберг.
Он также добавил, что во время саммита Альянса пообещал президенту Петру Порошенко, что союзные государства будут продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе и через трастовые фонды.
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