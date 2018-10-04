НАБУ завершило расследование о нанесении ущерба на 247 млн грн в АМПУ
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в своем Facebook.
"Из числа завершенных расследований НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ярким примером такой работы является расследование фактов задача 247 млн грн убытков Администрации морских портов Украины — одному из крупнейших государственных предприятий страны", - говорится в сообщении.
По данным детективов, Дело АМПУ - это уголовное производство по фактам завладения в 2015-2016 годах средствами государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.
Кроме того, отмечается, что расследование возможных случаев коррупции в деятельности администрации портов детективы НАБУ начали на основании собственных наработок под процессуальным руководством САП.
До того коррупционную подоплеку в действиях чиновников АМПУ искали СБУ и Нацполиция. В мае-октябре 2016 года их дела НАБУ получило. Спустя, в ноябре 2016 года все уголовные производства объединили в одно. В апреле 2018 года расследование завершили.
- В январе-феврале 2018 года лицам, причастным, по версии следствия, к реализации коррупционной схемы, сообщено о подозрении.
- В апреле 2018 года подозреваемым сообщено о завершении следствия и предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления.
- 24 сентября семерым подозреваемым в завладении 247 миллионами гривен государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" вручили обвинительный акт.
- 28 сентября 2018 года обвинительный акт в отношении семи лиц, причастных к совершению преступления, направлено в Шевченковский районный суд Киева.
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