На смену дождям и холоду в Украину придет потепление. Прогноз синоптика

4 октября, 2018, 08:43

4 октября в большинстве областей Украины ожидается холодная и дождливая погода, впрочем на выходных должно потеплеть

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня украинцев ожидает облачный и прохладный день с холодным ветром. Небольшие дожди могут пройти в западных, северных и большей части восточных и центральных областей.

В большинстве регионов днем будет холодно и ветрено, в пределах 9-14 градусов. На Юге воздух прогреется до 15-18 градусов.

В столице Украины сегодня будет облачная погода, есть вероятность небольшого дождя. Северо-западный порывистый ветер будет усиливать холодные ощущения. Ночью в Киеве 4-7 градусов, днем всего 10-12 градусов.

"Однако в дальнейшем постепенно воздух в Украине прогреется. А выходные будут просто роскошными - с солнцем и температурой воздуха до +15+23 градусов. В Киеве 6-7 октября - солнечно и до +18 градусов", - подытожила Диденко.