На смену дождям и холоду в Украину придет потепление. Прогноз синоптика
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Она отметила, что сегодня украинцев ожидает облачный и прохладный день с холодным ветром. Небольшие дожди могут пройти в западных, северных и большей части восточных и центральных областей.
В большинстве регионов днем будет холодно и ветрено, в пределах 9-14 градусов. На Юге воздух прогреется до 15-18 градусов.
В столице Украины сегодня будет облачная погода, есть вероятность небольшого дождя. Северо-западный порывистый ветер будет усиливать холодные ощущения. Ночью в Киеве 4-7 градусов, днем всего 10-12 градусов.
"Однако в дальнейшем постепенно воздух в Украине прогреется. А выходные будут просто роскошными - с солнцем и температурой воздуха до +15+23 градусов. В Киеве 6-7 октября - солнечно и до +18 градусов", - подытожила Диденко.
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