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На Facebook пожаловались за незаконный сбор данных о детях


фото: cnet
Коалиция групп защиты детей и потребителей обвинила Facebook в незаконном сборе данных о детях через новое приложение Messenger Kids

Об этом сообщила американская The Hill.

По данным агентства, в жалобе говорится о том, что механизм согласия приложения легко манипулируется, что позволяет ребенку обойти его и создать учетную запись без помощи родителей. Так же легко любому из взрослых создавать дочерние аккаунты-подделки.

"Наше собственное тестирование показывает, что нетрудно создать поддельную учетную запись может одобрить пользователя Messenger Kids. Мы создали абсолютно новую учетную запись Facebook для вымышленного 18-летнего. Потом мы использовали этот аккаунт для утверждения вымышленного пользователя Messenger Kids. Весь процесс занял пять минут", - говорится в жалобе.

Кроме того отмечается, что Messenger Kids нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, поскольку он не гарантирует, что взрослый, который дает ребенку разрешение на использование приложения, является фактическим опекуном пользователя.

  • Напомним, Facebook представил услугу Messenger Kids в декабре. Приложение рассчитано на детей возрастом от 6 до 12 лет. И, по утверждению разработчиков, является "мягким" контролем за ребенком для родителей.
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