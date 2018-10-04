На Facebook пожаловались за незаконный сбор данных о детях
Об этом сообщила американская The Hill.
По данным агентства, в жалобе говорится о том, что механизм согласия приложения легко манипулируется, что позволяет ребенку обойти его и создать учетную запись без помощи родителей. Так же легко любому из взрослых создавать дочерние аккаунты-подделки.
"Наше собственное тестирование показывает, что нетрудно создать поддельную учетную запись может одобрить пользователя Messenger Kids. Мы создали абсолютно новую учетную запись Facebook для вымышленного 18-летнего. Потом мы использовали этот аккаунт для утверждения вымышленного пользователя Messenger Kids. Весь процесс занял пять минут", - говорится в жалобе.
Кроме того отмечается, что Messenger Kids нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, поскольку он не гарантирует, что взрослый, который дает ребенку разрешение на использование приложения, является фактическим опекуном пользователя.
- Напомним, Facebook представил услугу Messenger Kids в декабре. Приложение рассчитано на детей возрастом от 6 до 12 лет. И, по утверждению разработчиков, является "мягким" контролем за ребенком для родителей.
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