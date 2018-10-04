На Донбассе ранены двое военных Объединенных сил
В том числе – трижды из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Днем враг открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь.
Опорные пункты украинских войск вблизи Шумов и Южного были обстреляны из стрелкового оружия, возле Красногоровки, Марьинки и Павлополя – стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского противник также применил станковые гранатометы. Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам Крымского и Орехова, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм.
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