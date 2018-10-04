На Донбассе ранены двое военных Объединенных сил

4 октября, 2018, 18:45

В четверг, 4 октября, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня

В том числе – трижды из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Днем враг открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь.

Опорные пункты украинских войск вблизи Шумов и Южного были обстреляны из стрелкового оружия, возле Красногоровки, Марьинки и Павлополя – стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского противник также применил станковые гранатометы. Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам Крымского и Орехова, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм.