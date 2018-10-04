На Донбассе поймали на взятке заместителя командира воинской части

4 октября, 2018, 22:06

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники военной прокуратуры и СБУ на взятке задержали заместителя командира по тылу одной из воинских частей

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Заместитель командира был задержаны 4 октября при получении денежных средств в размере 15 тыс. гривен.

Установлено, что злоумышленник требовал и получил от своего подчиненного – временно исполняющего обязанности начальника продовольственной службы взятку за непринятие мер по привлечению его к ответственности.

По результатам следственных действий будет решен вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются.



