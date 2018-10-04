Мужчина уже год видит все в красных цветах, потому что "перепил виагры"

4 октября, 2018, 12:40

Врачи сообщили о случае с 31-летним мужчиной, который повредил сетчатку глаза после слишком высокой дозы препарата, используемого для лечения эректильной дисфункции

Об этом пишет Science Alert.

“Виновником”, очевидно, является силденафил цитрат, ингредиент Виагры и многих подобных лекарств. Хотя известно, что в некоторых случаях лекарства вызывают временные проблемы со зрением, ничего подобного раньше не было.

Более чем через 12 месяцев после первого сообщения о проблеме человек все еще имеет “красный глаз” - он видит все в красноватых оттенках.

Симтомы появились после приема большего количества препарата от рекомендуемой дозы в 50 мг. Фактически, пациент говорит, что он не знает, сколько он принял - он просто выпил препарат в жидкой форме прямо из бутылки.

“Люди живут по философии, что, если немного - это хорошо, то много - лучше”, - говорит ведущий исследователь отчета Ричард Розен, директор службы Retina в Нью-Йоркской больнице для глаз и ушей на горе Синай (NYEE). “Это исследование показывает, насколько опасна большая доза распространенного лекарственного средства”.

Результаты обследования не были хорошими: мужчина получил микроскопические повреждения конусов сетчатки, которые обрабатывают цветное зрение.

Предыдущие исследования с силденафилом на мышах свидетельствовали о том, что в повреждениях глаза можно обвинять как генетическую мутацию, так и обычное передозировки препаратом.

“Фактически видеть эти типы структурных изменений было неожиданным, но это объясняло симптомы, от которых пострадал пациент”, - говорит Розен. - “Хотя мы знаем, что нарушение цветового зрения является хорошо описанным побочным эффектом этого препарата, мы до сих пор не смогли визуализировать структурный эффект препарата на сетчатке глаза”.

Эксперты не уточняют, что именно принял человек, но говорят, что это было "не аптечное” лечение: микстуру заказали через Интернет, а жидкая форма для силденафила является неприемлемой. Источник “лекарств” неизвестно, но ученые говорят, что препарат, возможно, было заражен.

“Наши результаты должны помочь врачам осознать потенциальные клеточные изменения у пациентов, которые могут чрезмерно использовать препарат, чтобы они могли лучше информировать их о рисках чрезмерного использования”, - говорит Розен.