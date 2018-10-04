Мэру Черкасс сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"В четверг, 4 октября, Черкасской местной прокуратурой сообщено о подозрении городскому голове Черкасс в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в полномочия Бондаренко как мэра Черкасс входит, в частности, открывать, вести и закрывать сессию городского совета, обеспечивать гласное проведение сессий с обеспечением права каждого присутствовать на них. Однако, по данным следствия, он "умышленно, вопреки интересам местного самоуправления создал искусственные препятствия в работе депутатов Черкасского городского совета".
По данным следствия, Бондаренко, достоверно зная о наличии своего распоряжения от 6 августа 2018 года о переносе 56-го заседания сессии Черкасского горсовета на 23 августа, не продолжил работу указанного заседания. Кроме того, он, с целью создания препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета, 22 августа, находясь в г. Канев, объявил о созыве 57-го внеочередного заседания сессии горсовета, которое было назначено на 15 часов 22 августа в г. Канев.
Как пояснили в прокуратуре, городской голова провел внеочередную сессию городского совета, которая длилась около 30 минут. Тем самым он создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие, а также лишил последних возможности реализовать предоставленные законом полномочия представлять интересы своих избирателей.
Как сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, Бондаренко в марте 2010 года возглавил Черкасскую областную организацию партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина". Он трижды избирался депутатом Черкасского областного совета и работает мэром города с ноября 2015 года.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика