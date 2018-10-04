Мэру Черкасс сообщили о подозрении

4 октября, 2018, 17:32

Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко сообщили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В четверг, 4 октября, Черкасской местной прокуратурой сообщено о подозрении городскому голове Черкасс в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в полномочия Бондаренко как мэра Черкасс входит, в частности, открывать, вести и закрывать сессию городского совета, обеспечивать гласное проведение сессий с обеспечением права каждого присутствовать на них. Однако, по данным следствия, он "умышленно, вопреки интересам местного самоуправления создал искусственные препятствия в работе депутатов Черкасского городского совета".

По данным следствия, Бондаренко, достоверно зная о наличии своего распоряжения от 6 августа 2018 года о переносе 56-го заседания сессии Черкасского горсовета на 23 августа, не продолжил работу указанного заседания. Кроме того, он, с целью создания препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета, 22 августа, находясь в г. Канев, объявил о созыве 57-го внеочередного заседания сессии горсовета, которое было назначено на 15 часов 22 августа в г. Канев.

Как пояснили в прокуратуре, городской голова провел внеочередную сессию городского совета, которая длилась около 30 минут. Тем самым он создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие, а также лишил последних возможности реализовать предоставленные законом полномочия представлять интересы своих избирателей.

Как написал генпрокурор Юрий Луценко, "Бондаренко под видом празднования собрал "правильных" депутатов в Каневе, которые зашли в зал музея и провозгласили себя сессией Черкасского горсовета. Свыше 20 "неправильных" депутатов никто даже не сообщил".

По словам Луценко, во время объявления подозрения мэр отказался выйти из Мерседеса, который оформлен на его брата.

"Так что имею ощущение, что это - не последнее подозрение этому служащему", - резюмировал Луценко.

Как сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, Бондаренко в марте 2010 года возглавил Черкасскую областную организацию партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина". Он трижды избирался депутатом Черкасского областного совета и работает мэром города с ноября 2015 года.