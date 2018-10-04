Меркель и Яценюк обсудят положение с безопасностью на Донбассе, Азове и в Крыму

4 октября, 2018, 20:00

В пятницу, 5 октября, в Берлине состоится встреча канцлера Ангелы Меркель и лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка

Об этом в Facebook написал украинский дипломат Даниил Лубкивский.

"Последний раз Меркель и Яценюк встречались 14 ноября 2016 года. Прошло два года. В Германии состоялись парламентские выборы и завершилось длительное формирование правительственной коалиции. Но коммуникация между обеими командами оставалась неизменной", - написал Лубкивский.

По его словам, диалог сосредоточен прежде всего на двух вопросах - деле международного сдерживания агрессии России и поддержке национального курса, который начался правительствами Украины в 2014-16 годах.

"Во время завтрашней встречи, безусловно, пойдет речь об оценке ситуации в Украине и вокруг нашего государства. Для Яценюка это будет возможностью продемонстрировать картину настроений и ожиданий украинцев. Речь пойдет не о предположениях. Тезисы будут основываться на публичных и аргументированных данных авторитетных социологических служб - Рейтинга "Деминициатив", Центра Разумкова, Киевского международного института социологии, Института Геллапа и других", - добавил Лубкивский.

По данным опросов, 70% украинцев выступают за членство в НАТО, 50% - за членство в ЕС. 80% украинцев в первую очередь ожидают от членства в ЕС не прямой финансовой выгоды, а широких возможностей и большей защиты главных человеческих ценностей.

60-70% украинцев называют агрессию России наибольшей угрозой Украине.

62% украинцев готовы воевать за Украину. В Европе такой показатель выше только в Финляндии. 70% украинцев верят, что стране удастся преодолеть угрозы и трудности.

"В Берлине Яценюк будет говорить о положение с безопасностью на Донбассе, Азове и в Крыму, о геополитической угрозе Северного потока-2, об опасности возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, об атмосфере давления и шантажа, которая надвигается на Украину со стороны влиятельных политических кругов ближайших западных соседей", - резюмировал дипломат.



