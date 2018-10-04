Марихуана вредит мозгу подростков больше, чем алкоголь. Исследование
Об этом пишет ВВС.
Ученые пришли к выводу, что марихуана влияет на мозг подростка хуже, чем алкогольные напитки.
Исследователи пригласили принять участие 3800 подростков в возрасте от 13 лет. Их попросили как можно дольше не курить "траву". Ученые наблюдали за участниками в течение 4 лет.
Их умственные способности также проверялись ежегодно в школе с использованием компьютерных когнитивных тестов.
Ученые обнаружили, что в раннем возрасте каннабис вызывает проблемы с когнитивными способностями. В частности, это влияет на обучение, умение принимать решения и успеваемость в школе.
Автор исследования и профессор Патрисия Джей Конрод ожидала, что алкоголь будет иметь более негативное влияние. Однако они обнаружили, что после длительного курения "травы" ошибок в когнитивных тестах у подростков стало больше.
"Их мозг развивается, но каннабис вмешивается в процессы. Подросткам стоит откладывать использование каннабиса, насколько это возможно", - сказала профессорша.
- Напомним, ученые из Испании, Австралии и Великобритании обнаружили, что жирная и сладкая пища в рационе могут вызвать развитие депрессии.
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