Марихуана вредит мозгу подростков больше, чем алкоголь. Исследование

4 октября, 2018, 12:59

Канадские ученые обнаружили, что у подростков, которые употребляют каннабис, ухудшается работа мозга

Об этом пишет ВВС.

Ученые пришли к выводу, что марихуана влияет на мозг подростка хуже, чем алкогольные напитки.

Исследователи пригласили принять участие 3800 подростков в возрасте от 13 лет. Их попросили как можно дольше не курить "траву". Ученые наблюдали за участниками в течение 4 лет.

Их умственные способности также проверялись ежегодно в школе с использованием компьютерных когнитивных тестов.

Ученые обнаружили, что в раннем возрасте каннабис вызывает проблемы с когнитивными способностями. В частности, это влияет на обучение, умение принимать решения и успеваемость в школе.

Автор исследования и профессор Патрисия Джей Конрод ожидала, что алкоголь будет иметь более негативное влияние. Однако они обнаружили, что после длительного курения "травы" ошибок в когнитивных тестах у подростков стало больше.

"Их мозг развивается, но каннабис вмешивается в процессы. Подросткам стоит откладывать использование каннабиса, насколько это возможно", - сказала профессорша.