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Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: uefa.com
3 октября состоялись восемь матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур

3 октября

Группа А

"Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 3:1

Голы: Гризманн, 28, 67, Коке, 90+4 - Грюневальд, 39

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако" (Франция) 3:0

Голы: Ларсен, 51, Пако, 72, Ройс, 90+2

Группа B

"Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания) 2:4

Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90

ПСВ (Голландия) - "Интер" (Италия) 1:2

Голы: Росарио, 27 - Наингголан, 44, Икарди, 60

Группа C

ПСЖ (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) 6:1

Голы: Неймар, 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74

"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:0

Гол: Инсинье, 90

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия) 0:1

Гол: Маккена, 88

"Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция) 1:0

Гол: Марега, 49

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