Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур
3 октября
Группа А
"Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия) 3:1
Голы: Гризманн, 28, 67, Коке, 90+4 - Грюневальд, 39
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако" (Франция) 3:0
Голы: Ларсен, 51, Пако, 72, Ройс, 90+2
Группа B
"Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания) 2:4
Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90
ПСВ (Голландия) - "Интер" (Италия) 1:2
Голы: Росарио, 27 - Наингголан, 44, Икарди, 60
Группа C
ПСЖ (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) 6:1
Голы: Неймар, 20, 22, 81, Кавани, 37, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74
"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:0
Гол: Инсинье, 90
Группа D
"Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия) 0:1
Гол: Маккена, 88
"Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция) 1:0
Гол: Марега, 49
- В другом матче ЛЧ результативная передача Евгения Коноплянки помог "Шальке" победить в Москве.
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"Шахтер" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов сыграл в гостях вничью с французским "Лионом".
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"Реал" опозорился в Москве, уступив российскому ЦСКА.
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