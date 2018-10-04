Лечит ли моча. Супрун развеяла вредные мифы

4 октября, 2018, 14:55

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не советует пить, втирать или делать маски из урины

Об этом пишет врач на своей Facebook-странице.

По ее словам, не существует ни одного научного подтверждения, что употребление мочи имеет какую-либо пользу для здоровья.

Люди начали употреблять мочу из-за заблуждения о том, что моча стерильна, ведь в основном состоит из воды. Вода же составляет от 91 до 96% состава мочи.

Остальные - это соли, аммиак и другие побочные продукты, которые производятся в ходе процессов в организме. Почки работают как фильтры и удаляют все лишнее из крови. В виде мочи они поступают в мочевой пузырь.

"Суть мочеиспускания заключается в том, чтобы почки профильтровали кровь. Так организм избавляется от лишней жидкости, солей и минералов. И отнюдь он не требует возврата этих продуктов назад. Кроме того, моча может содержать опасные бактерии, которые способны нанести вред организму", - рассказала Супрун.

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Эти бактерии могут могут попасть в организм и вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом или спровоцировать инфекционное заражение. Употребление чужой урины может перенести чужеродные организмы в ваш кровоток.

Еще один "аргумент" в сторону пользы мочи - это реальные истории людей, которые в экстремальных условиях были вынуждены принимать собственную мочу вместо воды

"Питье мочи в этом случае похоже на морскую воду. Из-за наличия в составе концентрированных солей и минералов, почки нуждаются больше воды, чтобы их переделать. Это существенно ускоряет процесс обезвоживания. Поэтому мочу не рекомендуется пить даже в экстремальных условиях", - добавила министр.