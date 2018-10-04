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Климкин отказался называть фамилию высланного консула Венгрии


фото: ukraineun
МИД не раскрывает имени консула Венгрии в Берегово, которого Украина в четверг объявила персоной нон грата

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

Министр рассказал, что в четверг утром в МИД вызвали посла Венгрии Эрно Кешкеня, чтобы сообщить ему об объявлении венгерского консула в Береговом персоной нон грата.

Глава МИД подчеркнул, что фамилию дипломата объявлять не будут.

"Не спрашивайте меня о фамилии. Обычная дипломатическая практика - этого не говорить", - сказал Павел Климкин. Он напомнил, что венгерский дипломат должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

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