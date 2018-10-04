Климкин отказался называть фамилию высланного консула Венгрии
4 октября, 2018, 14:07
МИД не раскрывает имени консула Венгрии в Берегово, которого Украина в четверг объявила персоной нон грата
Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Европейская правда.
Министр рассказал, что в четверг утром в МИД вызвали посла Венгрии Эрно Кешкеня, чтобы сообщить ему об объявлении венгерского консула в Береговом персоной нон грата.
Глава МИД подчеркнул, что фамилию дипломата объявлять не будут.
"Не спрашивайте меня о фамилии. Обычная дипломатическая практика - этого не говорить", - сказал Павел Климкин. Он напомнил, что венгерский дипломат должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерский МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
- Впоследствии в МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства. МИД также отказался отозвать консула из города Береговое.
- Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыве их консула из Берегово на Закарпатье.
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