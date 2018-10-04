Художник расписывает моделей под вид пейзажа и фотографирует их
4 октября, 2018, 16:46
26-летний мультихудожник вдохновляется природой, а потом расписывает моделей под фон, делая их "невидимыми"
Об этом пишет Bored Panda.
Художник Вилия Виткуте черпает вдохновение в Скандинавии и Альпах. Благодаря местным пейзажам он создал Фотосборник под названием "Пейзажи внутри". В ней он рассказывает об отношениях человека с природой.
Для этого он выбирает локацию и подходящую модель. Затем по голому телу он рисует картину, которая "сливает" человека с естественным фоном. Когда он завершает рисунок, Вилия делает снимки.
"Для меня величайшим художником всех времен является природа. Я воспроизвожу окружающую среду на человеческом теле, что с определенной точки зрения позволяет почти полностью исчезнуть в этой среде", - рассказал художник.
- В сети появились фотографии модели и актрисы Мэрилин Монро в стиле пинап, которые сделали до того, как она стала всемирно известной.
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