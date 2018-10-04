Хакерская атака на Facebook: взломанные аккаунты начали продавать в "даркнете"

4 октября, 2018, 18:51

Взломанные учетные записи Facebook продаются на просторах "даркнета" после масштабной хакерской атаки, которая затронула более 50 миллионов пользователей

Об этом сообщает The Independent.

Редакция издания увидела "десятки списков" на черных рынках "даркнета": раздел Интернета, доступный только со специализированным программным обеспечением предлагает покупателям личные данные пользователей Facebook всего за 3 доллара.

Если они эксплуатируются преступниками, эксперты по безопасности предупреждают, что данные могут использоваться для кражи личных данных или шантажа пользователей Facebook с компрометирующим информацией.

Взломанные аккаунты продаются по цене от 3 до 12 долларов США, хотя их можно купить только с использованием полуанонимных цифровых валют, например биткоина.

Если продавать каждый аакаунт отдельно по этим ценам, общая стоимость украденных данных на черном рынке составит от 150 до 600 млн долларов.

Эксперты по безопасности сообщили The Independent, что ценность таких данных для киберпреступников означает продолжение такой тенденции как прибыльного бизнеса.

"Личные данные просто слишком ценны в "темной паутине". Пока похищенные данные продолжают получать высокие цены и поставлять преступникам средства, необходимые для осуществления атак, организации должны применять все меры, чтобы выявлять это и защищать свои сети, устройства и пользователей", - сказал генеральный директор по кибербезопасности SonicWall Билл Коннер, который консультировал правительства США и Великобритании по вопросам безопасности.

"То, что преступники могут или намерены делать с огромным количеством информации о гражданах страны, следует воспринимать очень серьезно".

16 сентября 2018 года Facebook заметил необычную активность одного из элементов функционала (функции View as). В результате внутреннего расследования была выявлена комбинация уязвимостей, через которую неизвестные получили доступ к учетным записям как минимум 50+ миллионов пользователей.

27 сентября уязвимость была закрыта, одним из результатов стало вылогинивание значительного количества пользователей (около 90+ миллионов) с их аккаунтов.