Канье Уэст запрыгнул на стол в колледже и криком попросил оставить Илона Маска в покое

4 октября, 2018, 14:21

Рэпер Канье Уэст решил защитить Илона Маска от излишнего внимания. Для этого он выпрыгнул на стол в местном Колледже творческих исследований

Видео появилось в Twitter-аккаунте одного из студентов.

Канье Уэст приехал в Детройт, чтобы встретиться с главами компаний Quicken Loans и StockX, а также пообедать с отцом. После этого он поехал в колледж творческих исследований (CCS). Там он встретился со студентами. Впоследствии в Twitter одного из учеников появилось видео, как Канье запрыгнул на стол и начал кричать на защиту председателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

"Мне абсолютно плевать, кто там у него в доме. Оставьте его в покое", - сказал он.

kanye really came to our little art school and told us to leave elon musk alone pic.twitter.com/Y9ujjprUNS — josh (@jkhco) 2 жовтня 2018 р.

В СМИ предполагают, что слова Уэста должны касаться последних новостей по Маска: 27 сентября Комиссия по ценным бумагам обвинила предпринимателя в введении акционеров в заблуждение, написав твитов о возможном превращении Tesla в частную компанию. Маск ушел с поста председателя совета директоров компании и заплатил $ 20 млн штрафа.