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Канье Уэст запрыгнул на стол в колледже и криком попросил оставить Илона Маска в покое

Рэпер Канье Уэст решил защитить Илона Маска от излишнего внимания. Для этого он выпрыгнул на стол в местном Колледже творческих исследований

Видео появилось в Twitter-аккаунте одного из студентов.

Канье Уэст приехал в Детройт, чтобы встретиться с главами компаний Quicken Loans и StockX, а также пообедать с отцом. После этого он поехал в колледж творческих исследований (CCS). Там он встретился со студентами. Впоследствии в Twitter одного из учеников появилось видео, как Канье запрыгнул на стол и начал кричать на защиту председателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

"Мне абсолютно плевать, кто там у него в доме. Оставьте его в покое", - сказал он.

В СМИ предполагают, что слова Уэста должны касаться последних новостей по Маска: 27 сентября Комиссия по ценным бумагам обвинила предпринимателя в введении акционеров в заблуждение, написав твитов о возможном превращении Tesla в частную компанию. Маск ушел с поста председателя совета директоров компании и заплатил $ 20 млн штрафа.

  • В марте 2018-го Маск назвал Канье Уэста своим источником вдохновения.
  • Напомним, ранее американский рэпер и продюсер Канье Уэст заявил, что 400 лет рабства были выбором самых темнокожих.
  • Однако рэпер решил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
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