Канье Уэст запрыгнул на стол в колледже и криком попросил оставить Илона Маска в покое
Видео появилось в Twitter-аккаунте одного из студентов.
Канье Уэст приехал в Детройт, чтобы встретиться с главами компаний Quicken Loans и StockX, а также пообедать с отцом. После этого он поехал в колледж творческих исследований (CCS). Там он встретился со студентами. Впоследствии в Twitter одного из учеников появилось видео, как Канье запрыгнул на стол и начал кричать на защиту председателя Tesla и SpaceX Илона Маска.
"Мне абсолютно плевать, кто там у него в доме. Оставьте его в покое", - сказал он.
kanye really came to our little art school and told us to leave elon musk alone pic.twitter.com/Y9ujjprUNS— josh (@jkhco) 2 жовтня 2018 р.
В СМИ предполагают, что слова Уэста должны касаться последних новостей по Маска: 27 сентября Комиссия по ценным бумагам обвинила предпринимателя в введении акционеров в заблуждение, написав твитов о возможном превращении Tesla в частную компанию. Маск ушел с поста председателя совета директоров компании и заплатил $ 20 млн штрафа.
- В марте 2018-го Маск назвал Канье Уэста своим источником вдохновения.
- Напомним, ранее американский рэпер и продюсер Канье Уэст заявил, что 400 лет рабства были выбором самых темнокожих.
- Однако рэпер решил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика