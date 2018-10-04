Гусовского облили зеленкой в Киевсовете. Полиция устанавливает детали
Об этом сообщил пресс-секретарь депутата Владимир Анфимов в своем Facebook.
"На Сергея Гусовского совершили нападение в помещении Киевсовета, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк Осокорки и расторжения инвестдоговора с компанией, хочет построить ТРЦ на Почтовой", - написал Анфимов.
Он также отметил, что нападавшие были в зеленой униформе. Часть из них задержаны.
В свою очередь в пресс-службе полиции Киева сообщили, что в результате инцидента в помещении КГГА к управлению полиции доставили 19 человек.
"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о конфликте, во время которого депутата облили зеленкой. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - отметили в полиции.
Правоохранители также установили, что между группой лиц и заявителем возник конфликт, в ходе которого мужчины облили его зеленкой. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.
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