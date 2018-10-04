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Группа дайверов погибла, спасая подростка в заброшенной шахте в Малайзии


фото: thaipbs
Шестеро дайверов-спасателей искали 17-летнего подростка в шахте, чтобы вытащить его и погибли

Об этом пишет ВВС.

Дайверы искали мальчика, который вместе с друзьями ловил рыбу в заброшенной шахте в штате Селангор .

Дайверы выполнили все требования безопасности во время операции, имели необходимое для погружения оборудование и были привязаны к одному канату.

Однако во время поиска спасатели попали в водоворот. В нем они потеряли часть необходимого снаряжения для безопасного погружения.

Мужчины были в воде около 30 минут. Коллеги пытались спасти их, но на тот момент, когда их удалось вытащить из воды, все члены группы были без сознания. В больнице спасти дайверов не удалось.

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