Группа дайверов погибла, спасая подростка в заброшенной шахте в Малайзии
4 октября, 2018, 15:40
Шестеро дайверов-спасателей искали 17-летнего подростка в шахте, чтобы вытащить его и погибли
Об этом пишет ВВС.
Дайверы искали мальчика, который вместе с друзьями ловил рыбу в заброшенной шахте в штате Селангор .
Дайверы выполнили все требования безопасности во время операции, имели необходимое для погружения оборудование и были привязаны к одному канату.
Однако во время поиска спасатели попали в водоворот. В нем они потеряли часть необходимого снаряжения для безопасного погружения.
Мужчины были в воде около 30 минут. Коллеги пытались спасти их, но на тот момент, когда их удалось вытащить из воды, все члены группы были без сознания. В больнице спасти дайверов не удалось.
- Напомним, в Индонезии местный житель покатался верхом на китовой акуле в национальном парке Чендравасих. Его арестовали за это.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика