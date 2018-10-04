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Голевой пас Коноплянки помог "Шальке" победить в Москве


фото: REUTERS
Результативная передача украинца Евгения Коноплянки помогла немецкому "Шальке" выиграть у российского "Локомотива" в Лиге чемпионов

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шальке" встречался в Москве с "Локомотивом". На 88-й минуте Коноплянка подал угловой, после которого Вестон Маккени забил гол и принес немецкому клубу победу 1:0.

Благодаря победе "Шальке" вышел на второе место в группе D. Немецкий клуб имеет одинаковое количество очков с лидером - португальским "Порту" - по 4. У турецкого "Галатасарая" пункты 3, "Локомотив" не набрал ни одного балла.

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