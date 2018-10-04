ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова против России

4 октября, 2018, 16:17

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 144-й день в российской колонии

Об этом сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд связал его жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма", - отметил Чиков.

Согласно поданной в ЕСПЧ жалобе, Сенцов заявляет, что в отношении него российскими властями нарушены статья 3 (запрет пыток) и статья 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме этого, в ЕСПЧ сообщили, что судебное разбирательство по иску Сенцова отложено до результатов рассмотрения дела "Украина против России", касающегося присоединения Крыма.