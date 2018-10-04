ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова против России
4 октября, 2018, 16:17
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 144-й день в российской колонии
Об этом сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Еще одна суперновость. ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд связал его жалобу с делом Украины против России об аннексии Крыма", - отметил Чиков.
Согласно поданной в ЕСПЧ жалобе, Сенцов заявляет, что в отношении него российскими властями нарушены статья 3 (запрет пыток) и статья 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Кроме этого, в ЕСПЧ сообщили, что судебное разбирательство по иску Сенцова отложено до результатов рассмотрения дела "Украина против России", касающегося присоединения Крыма.
- Украина подала иск в ЕСПЧ против Российской Федерации за нарушение прав украинских политзаключенных.
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