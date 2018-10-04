Дубль Месси принес "Барселоне" победу над "Тоттенхэмом" в ЛЧ

4 октября, 2018, 08:29

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" победила в Лондоне "Тоттенхэм" со счетом 4:2

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лондонцы весь матч пытались догнать именитых гостей, но в итоге потерпели второе поражение подряд. К перерыву каталонцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. Гарри Кейн отыграл один мяч, но Лионель Месси восстановил преимущество "Барсы".

Эрик Ламела, благодаря рикошету, вновь сделал отставание "Тоттенхэма" минимальным, но после этого Месси оформил дубль. Теперь на его счету пять голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Барселона" победила 4:2.

В другом матче ЛЧ результативная передача Евгения Коноплянки помог "Шальке" победить в Москве.

"Шахтер" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов сыграл в гостях вничью с французским "Лионом".

"Реал" опозорился в Москве, уступив российскому ЦСКА.

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