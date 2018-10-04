Дело Седлецкой: ГПУ обращалась к оперативникам Демчины за помощью в расследовании

4 октября, 2018, 15:17

Генпрокуратура обращалась к Павлу Демчине с поручением о проведении розыскных действий в отношении главного редактора программы "Схемы" Седлецкой и журналистки издания "Новое время" Бердинских

Об этом сообщила "Радио Свобода" со ссылкой на показания адвокатов журналисток.

Как отметили защитники, согласно материалам судебных дел в их апелляционных жалобах, 22 ноября 2017 года начальник одного из управлений Генпрокуратуры Хребтак обратился к первому заместителю СБУ Демчин с поручением: собрать персональную информацию о журналисток, которые, по версии следствия, были на "off-the-record" встречи с директором Национального антикоррупционного бюро Украины, после которой в ГПУ открыли уголовное производство.

Ответ на запрос СБУ предоставили за 11 дней.

"В отношении лиц, чьи голоса зафиксированы на аудиозаписи, то они, вероятно, принадлежат директору Национального антикоррупционного бюро Украины Ситнику Артему Сергеевичу, первому заместителю директора Национального антикоррупционного бюро Украины Углаве Гизо Тристановичу, журналисту издания "Новое время" и телеканала "Громадське" Бердинских Кристине Владимировне, ...а также журналисту-расследователю, автору, редактору и ведущей совместного проекта Украинской службы Радио Свобода и "UA:Первый" "Схемы: коррупция в деталях" Седлецкой Наталии Юрьевне..., а также, возможно другим лицам, которых идентифицировать не представляется возможным", – говорится в документе за подписью заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Дралюка.



"Из этих документов четко следует, что ГПУ перепоручила СБУ установить, кто же был на встрече, о которой следствию известно только из пленок, опубликованных в интернете, и заявления потерпевшей. СБУ очень быстро ответила: голоса, вероятно, принадлежат Седлецькой и Бердинских. После этого следователь решает допросить обеих журналисток. На основании "вероятности", а не точно установленного факта", - отметил адвокат Седлецкой Анатолий Попов.

Следовательно, по его словам, неизвестно, каким образом СБУ установила, что на пленках голоса именно Седлецкой и Бердинских.

"Это, очевидно, указывает на то, что за ней наблюдение велось, определенным образом. Или выяснялось другим способом, который мы не можем сейчас установить, но, скорее всего, это было наружное наблюдение, потому что установить, где она живет, можно, только указав, что "мы ее проследили до домашнего адреса и знаем, что она там проживает", – считает адвокат.

Ответ от СБУ датирован 4 декабря 2017 года. Вскоре после этого журналистки Седлецкая и Бердинских были допрошены как свидетели по делу. Еще через 8 месяцев Генпрокуратура получила доступ к данным с мобильных телефонов обеих журналисток, что вызвало большой резонанс.

"Из ответа Службы безопасности Украины видно, что они имеют догадки, только предположения относительно того, кому принадлежит голос на пленке. Фактически они не установили факта принадлежности этих голосов именно этим двум журналисткам, и в материалах дела нет никаких доказательств причастности журналисток к этому разговору", – отметила адвокат Бердинских Людмила Опрышко.

Следовательно, по ее словам, дело очевидно было сфабриковано.

"Можем предположить, что это было сделано с единственной целью – чтобы прийти в суд и сказать: у нас есть определенные документы, которые свидетельствуют, что это были именно эти два журналиста, дайте нам доступ к их данным", – подчеркнула адвокат.

Как отметили в "Радио Свобода", на запрос редакции относительно комментария о привлечении оперативников СБУ для следственных действий по делу журналисток пока не ответили, а в Генпрокуратуре сообщили, что "не видят оснований" предоставлять запрашиваемую информацию.