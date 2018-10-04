Британия обвинила российское ГРУ в многочисленных кибератаках и привела примеры
Такое заявление в четверг, 4 октября, обнародовал Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).
Как отмечается, Россия ответственна за хакерские нападения на Международное антидопинговое агентство (WADA) в 2017 году, что привело к обнародованию медицинских записей спортсменов.
В другом инциденте в том же году, в результате вируса BadRabbit была сорвана работа Киевского метро, Одесского аэропорта, центрального банка России и двух российских СМИ.
Также зафиксировано излом и похищения контента из почтовых аккаунтов британской телестанции в 2015 году, массированную атаку на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году, а также заражение многих тысяч компьютеров трояном VPNFilter.
"Действия ГРУ является безрассудными и невыборочными: они пытаются сломать доступы и вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы нанести ущерб российским компаниям и гражданам России", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.
По его словам, Великобритания вместе с другими союзниками и в дальнейшем будет разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность.
В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн также осудили "вредную киберактивнисть" России.
- Напомним, в начале сентября российская служба военной разведки провела серию кибератак на жизненно важную инфраструктуру в Великобритании.
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