Британия обвинила российское ГРУ в многочисленных кибератаках и привела примеры

4 октября, 2018, 10:22

Служба военной разведки России провела кампанию "безответственных и безрассудных кибератак", направленных против политических институтов, предприятий, средств массовой информации и спорта

Такое заявление в четверг, 4 октября, обнародовал Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

Как отмечается, Россия ответственна за хакерские нападения на Международное антидопинговое агентство (WADA) в 2017 году, что привело к обнародованию медицинских записей спортсменов.

В другом инциденте в том же году, в результате вируса BadRabbit была сорвана работа Киевского метро, ​​Одесского аэропорта, центрального банка России и двух российских СМИ.

Также зафиксировано излом и похищения контента из почтовых аккаунтов британской телестанции в 2015 году, массированную атаку на украинские финансовые, энергетические и правительственные структуры в 2017 году, а также заражение многих тысяч компьютеров трояном VPNFilter.

"Действия ГРУ является безрассудными и невыборочными: они пытаются сломать доступы и вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы нанести ущерб российским компаниям и гражданам России", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

По его словам, Великобритания вместе с другими союзниками и в дальнейшем будет разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и министр иностранных дел Марис Пейн также осудили "вредную киберактивнисть" России.