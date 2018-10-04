Большинство украинских заробитчан в Польше могут иметь проблемы с пенсией. Объяснение Ревы

4 октября, 2018, 08:57

Большое количество украинских заробитчан в Польше могут иметь проблемы с пенсионным обеспечением в Украине

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Радио НВ".

Он отметил, что наибольшее количество украински гастарбайтеров - около двух миллионов - уехала именно к Польше. А вот официально трудоустроены там только миллион украинских граждан. Более того, лишь 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему этой страны.

А вот те люди, которые страховые взносы не платят, после возвращения в Украины будут иметь трудности с пенсионным обеспечением.

За словми Ревы, Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Впрочем, несмотря на такое количество заробитчан в Польше, профильные министерства двух стран до сих пор не заключили соответствующего соглашения. Он добавил, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года.

Это исключит случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.