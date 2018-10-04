Большинство украинских заробитчан в Польше могут иметь проблемы с пенсией. Объяснение Ревы
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Радио НВ".
Он отметил, что наибольшее количество украински гастарбайтеров - около двух миллионов - уехала именно к Польше. А вот официально трудоустроены там только миллион украинских граждан. Более того, лишь 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему этой страны.
А вот те люди, которые страховые взносы не платят, после возвращения в Украины будут иметь трудности с пенсионным обеспечением.
За словми Ревы, Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Впрочем, несмотря на такое количество заробитчан в Польше, профильные министерства двух стран до сих пор не заключили соответствующего соглашения. Он добавил, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года.
Это исключит случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика