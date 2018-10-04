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Боксеры Фьюри и Уайлдер подрались на пресс-конференции


фото: REUTERS
Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Об этом сообщает 24.

Фьюри первым начал толкать соперника, после чего Уайлдер попытался наброситься на британца. Однако американца сдержали члены его команды. Пока Уайлдер пытался вырваться, Фьюри имитировал бой с тенью и продолжал провоцировать будущего оппонента.

Во время драки больше всех пострадал менеджер американца Шелли Финкель.

Первая пресс-конференция звездных супертяжеловесов тоже едва не закончилась дракой. Все началось с того, что британец заявил, что немедленно хочет почувствовать на себе силу удара Уайлдера и назвал его "мешком".

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