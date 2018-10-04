Азарова подозревают во взятке: 140 миллионов за назначение министра
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
"Сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины и его сыну – бывшему народному депутату Украины в получении в 2010 году взятки в виде денежных средств в сумме свыше 140 млн грн, что является особо крупным размером, и содействие в его получении за выполнение в интересах другого лица действия с использованием предоставленной власти для ее назначения на должность первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что досудебное расследование продолжается.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего народного депутата Украины в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (незаконное обогащение), то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины, а также по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - інформуюють в ГПУ.
- Напомним, В июле 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- В январе 2018 года Генпрокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск экс-премьера Николая Азарова по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 млрд грн.
- Следственный судья Печерского райсуда Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова.
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