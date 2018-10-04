Азарова подозревают во взятке: 140 миллионов за назначение министра

4 октября, 2018, 12:51

Генпрокуратура подозревает Николая и его сына Алексея Азаровых в получении взятки в размере свыше 140 миллионов гривен за назначение на должность в Кабмин первого вице-премьер-министра

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

"Сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины и его сыну – бывшему народному депутату Украины в получении в 2010 году взятки в виде денежных средств в сумме свыше 140 млн грн, что является особо крупным размером, и содействие в его получении за выполнение в интересах другого лица действия с использованием предоставленной власти для ее назначения на должность первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что досудебное расследование продолжается.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего народного депутата Украины в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (незаконное обогащение), то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины, а также по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - інформуюють в ГПУ.