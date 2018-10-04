Автор книг о Ганнибале Лектере пишет первый за 13 лет молчания роман
Об этом пишет The Guardian.
Томас Харрис, автор и создатель одного из самых известных монстров литературы, опытного психопатического каннибала Ганнибала Лектера, намерен выпустить новый роман.
Неизвестный роман ждут с 2004 года: со времени, когда Харрис подписал соглашение о написании двух книг. Первым был "Ганнибал: Восхождение" в 2006 году, но о второй книге никаких подробностей не было.
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"Я не имею понятия, какой будет следующая книга Тома. Возможно, это не связано с героем Ганнибала. Его соглашение не требует этого", - рассказал его агент Морт Янклоу в 2007 году.
Роман, анонсированный издателем Уильямом Хайнеманом, выпустят 21 мая 2019 года. Издатель назвал автора "автономным" и подтвердил, что в книге не будет героя из прошлых книг.
- Напомним, Нью-Йоркская публичная библиотека в партнерстве с рекламным агентством Mother постят в Instagram "истории" Insta Novels - переводы классических литературных произведений в анимированных цифровых романах.
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