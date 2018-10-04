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Автор книг о Ганнибале Лектере пишет первый за 13 лет молчания роман

Создатель Ганнибала Лектера Томас Харрис анонсировал выход новой книги, которая будет первой за 13 лет

Об этом пишет The Guardian.

Томас Харрис, автор и создатель одного из самых известных монстров литературы, опытного психопатического каннибала Ганнибала Лектера, намерен выпустить новый роман.

Неизвестный роман ждут с 2004 года: со времени, когда Харрис подписал соглашение о написании двух книг. Первым был "Ганнибал: Восхождение" в 2006 году, но о второй книге никаких подробностей не было.

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"Я не имею понятия, какой будет следующая книга Тома. Возможно, это не связано с героем Ганнибала. Его соглашение не требует этого", - рассказал его агент Морт Янклоу в 2007 году.

Роман, анонсированный издателем Уильямом Хайнеманом, выпустят 21 мая 2019 года. Издатель назвал автора "автономным" и подтвердил, что в книге не будет героя из прошлых книг.

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