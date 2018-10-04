Автомобиль из кортежа Дуды сбил мальчика в Освенциме
4 октября, 2018, 23:18
Автомобиль из кортежа президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего мальчика в Освенциме
Об этом сообщает RMF 24.
Инцидент произошел на пешеходном переходе неподалеку от местного отдела полиции. У ребенка синяки и ссадины на ноге.
Пресс-секретарь Дуды рассказал, что первую помощь мальчику оказали врачи, которые ехали в составе кортежа. Пострадавшего доставили в городскую больницу, откуда его через час забрали родители. Позже президент Польши посетил ребенка и подарил ему плюшевого медведя.
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