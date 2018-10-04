 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Английский клуб пытается перехватить у "Шахтера" Фонсеку


фото: birminghammail.co.uk
Английская "Астон Вилла" рассматривает кандидатуру Паулу Фонсеки из "Шахтера" на должность главного тренера

Об этом сообщает BirminghamLive.

Вчера из клуба был уволен Стив Брюс. "Астон Вилла" хочет найти нового тренера до 20 октября, когда состоится матч против "Свонси". Агент португальского тренера "Шахтера" Жорже Мендеш поможет бирмингемцам искать нового тренера, поэтому одним из кандидатов на эту должность стал Фонсека.

В девяти последних матчах второго английского дивизиона у "Астон Виллы" лишь одна победа, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать