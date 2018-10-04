Английский клуб пытается перехватить у "Шахтера" Фонсеку
4 октября, 2018, 11:13
Английская "Астон Вилла" рассматривает кандидатуру Паулу Фонсеки из "Шахтера" на должность главного тренера
Об этом сообщает BirminghamLive.
Вчера из клуба был уволен Стив Брюс. "Астон Вилла" хочет найти нового тренера до 20 октября, когда состоится матч против "Свонси". Агент португальского тренера "Шахтера" Жорже Мендеш поможет бирмингемцам искать нового тренера, поэтому одним из кандидатов на эту должность стал Фонсека.
В девяти последних матчах второго английского дивизиона у "Астон Виллы" лишь одна победа, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
- Весной Паулу Фонсека мог возглавить другой английский клуб - "Вест Хем", за который сейчас выступает Андрей Ярмоленко.
- С лондонцами португалец не договорился и заключил новый контракт с "Шахтером".
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