Искусственный интеллект научили генерировать фото. Что из этого получилось
3 октября, 2018, 17:31
Как и в других проектах по созданию искусственных изображений, данная технология основана на генеративно-соревновательной нейросети
Об этом сообщает Venture beat.
Система состоит из двух частей: генератора и дискриминатора. Первая создает изображение, а вторая оценивает их сходство с образцами идеального результата.
Чтобы научить BigGAN создавать фотографии бабочек, собак и еды, использовались различные наборы изображений. Сначала для обучения использовалась база ImageNet, а затем - более масштабный набор JFT-300M с 300 миллионов изображений, разделенных на 18 000 категорий.
Обучение BigGAN заняло 2 дня. Для этого надо было 128 тензорных процессоров Google, разработанных специально для машинного обучения.
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