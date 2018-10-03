Индия покупает у РФ системы С-400 на $5 млрд, США угрожают последствиями

3 октября, 2018, 17:08

Соединенные Штаты предупредили Индию, что запланированное приобретение систем ПВО С-400 в России может привести к санкциям со стороны Вашингтона

Об этом пишет Reuters.

Военные Индии хотят, чтобы ракетные батареи были сдерживающими средствами против Китая и отдавали преимущество над извечным соперником Пакистаном.

Индия и Россия подпишут соглашение о поставке на сумму более 5 млрд долларов во время визита главы РФ Владимира Путина в Индию, который начнется в четверг, сообщили в Кремле.

Соединенные Штаты предупредили, что страны, торгующие с оборонительными и разведывательными секторами России, сталкиваются с автоматическими санкциями.

Закон предназначен для наказания Путина за аннексию Крыма, привлечение к сирийской гражданской войны и вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

В прошлом месяце Соединенные Штаты наложили санкции на китайских военных за приобретение боевых истребителей, а также ракетной системы С-400, которую Пекин купил в России в этом году.

Соединенные Штаты также обеспокоены решением Турции купить С-400, считая ее несовместимой с системами НАТО.