Индия покупает у РФ системы С-400 на $5 млрд, США угрожают последствиями
Об этом пишет Reuters.
Военные Индии хотят, чтобы ракетные батареи были сдерживающими средствами против Китая и отдавали преимущество над извечным соперником Пакистаном.
Индия и Россия подпишут соглашение о поставке на сумму более 5 млрд долларов во время визита главы РФ Владимира Путина в Индию, который начнется в четверг, сообщили в Кремле.
Соединенные Штаты предупредили, что страны, торгующие с оборонительными и разведывательными секторами России, сталкиваются с автоматическими санкциями.
Закон предназначен для наказания Путина за аннексию Крыма, привлечение к сирийской гражданской войны и вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.
В прошлом месяце Соединенные Штаты наложили санкции на китайских военных за приобретение боевых истребителей, а также ракетной системы С-400, которую Пекин купил в России в этом году.
Соединенные Штаты также обеспокоены решением Турции купить С-400, считая ее несовместимой с системами НАТО.
- Ранее о намерении закупить российские ЗРК С-400 Турция заявила, что существенно испортило отношения Вашингтона и Анкары.
- В частности, Соединенные Штаты отменили продажу Турции новейших истребителей F-35.
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