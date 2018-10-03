Во Франции задержали преступника, который сбежал из тюрьмы на вертолете

3 октября, 2018, 22:40

Во Франции задержали Редуана Фаида - известного преступника, который несколько месяцев назад смог сбежать из тюрьмы на вертолете

46-летнего преступника задержали в его родном городе Крей, который расположен рядом с Парижем, информирует BBC.

Полицейские также арестовали его брата и еще двух мужчин. Фаид с детства был поклонником фильмов о гангстерах. По его же собственным словам, именно голливудское кино научило его, как скрываться от полиции.

Впервые его задержали в 1998 году за вооруженное нападение. Ему дважды удавалось бежать из тюрьмы. Первый побег состоялся в 2013 году: Фаид взял в заложники четырех охранников и разрушил с помощью взрывчатки несколько дверей в тюрьме.

Последний побег произошел 1 июля этого года: Фаид сбежал из тюрьмы в пригороде Парижа. Ему помогали трое вооруженных мужчин, которые ворвались в тюремную комнату для посетителей. Впоследствии они посадили Фаида на вертолет, которым управлял опытный инструктор, - как оказалось впоследствии, преступники взяли его в заложники.

Все бегство длилось всего несколько минут. Пострадавших не было.