Во Франции задержали преступника, который сбежал из тюрьмы на вертолете
46-летнего преступника задержали в его родном городе Крей, который расположен рядом с Парижем, информирует BBC.
Полицейские также арестовали его брата и еще двух мужчин. Фаид с детства был поклонником фильмов о гангстерах. По его же собственным словам, именно голливудское кино научило его, как скрываться от полиции.
Впервые его задержали в 1998 году за вооруженное нападение. Ему дважды удавалось бежать из тюрьмы. Первый побег состоялся в 2013 году: Фаид взял в заложники четырех охранников и разрушил с помощью взрывчатки несколько дверей в тюрьме.
Последний побег произошел 1 июля этого года: Фаид сбежал из тюрьмы в пригороде Парижа. Ему помогали трое вооруженных мужчин, которые ворвались в тюремную комнату для посетителей. Впоследствии они посадили Фаида на вертолет, которым управлял опытный инструктор, - как оказалось впоследствии, преступники взяли его в заложники.
Все бегство длилось всего несколько минут. Пострадавших не было.
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