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Во Франции уточнили: грузовик с кокаином был не украинский, а голландский


фото: REUTERS
Французские власти опровергли сообщения СМИ о задержании двух голландцев на зарегистрированном в Украине грузовике, перевозившем кокаин

Об этом сообщает BFMTV.

Так, в среду стало известно, что французские таможенники возле Тулузы на самом деле задержали двух финнов на зарегистрированном в Нидерландах грузовике.

Грузовик направлялся из Испании в Финляндию.

Среди замороженной рыбы таможенники нашли 50 свертков с кокаином весом 650 килограммов.

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