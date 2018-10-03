Во Франции уточнили: грузовик с кокаином был не украинский, а голландский
3 октября, 2018, 14:44
Французские власти опровергли сообщения СМИ о задержании двух голландцев на зарегистрированном в Украине грузовике, перевозившем кокаин
Об этом сообщает BFMTV.
Так, в среду стало известно, что французские таможенники возле Тулузы на самом деле задержали двух финнов на зарегистрированном в Нидерландах грузовике.
Грузовик направлялся из Испании в Финляндию.
Среди замороженной рыбы таможенники нашли 50 свертков с кокаином весом 650 килограммов.
- Как сообщалось, стоимость находки составляет 52 миллиона евро.
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