Венгрия играет на стороне Москвы, - Огрызко относительно выдачи паспортов в Береговом

3 октября, 2018, 21:56

Правительство Венгрии борется не за интересы украинских венгров, а за то, что поставила себе целью Россия - остановить путь Украины к евроатлантическим структурам

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, комментируя события в Береговом с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам.

"Зная российскую практику в таких случаях, скажу, что венгры повторяют ее полностью. Это удивительно для страны НАТО, для страны Европейского Союза", - сказал Огрызко.

Он отметил также, что правительство Венгрии на самом деле стремится уменьшить возможности украинских граждан.

"Сиярто и Орбан играют не в пользу украинцев венгерского происхождения. Если они публично твердят, что мы будем сдерживать движение Украины в ЕС и НАТО, то, на самом деле это говорит о том, что они хотят уменьшить возможности украинских граждан всех - венгерского, украинского и польского происхождения - иметь все те преференции, которые имеют граждане Евросоюза и страны-члены НАТО ", - отметил экс-глава МИД Украины.

По его словам, странными являются также заявления Сиярто о том, что Венгрия ничего не нарушила в вопросах выдачи паспортов.

"Когда они заявляют, что ничего не нарушили, я бы посоветовал им почитать то, что написано в конституции Украины: там написано, что в Украине есть только одно, украинское гражданство", - подчеркнул Огрызко.