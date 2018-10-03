Венгрия играет на стороне Москвы, - Огрызко относительно выдачи паспортов в Береговом
Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, комментируя события в Береговом с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам.
"Зная российскую практику в таких случаях, скажу, что венгры повторяют ее полностью. Это удивительно для страны НАТО, для страны Европейского Союза", - сказал Огрызко.
Он отметил также, что правительство Венгрии на самом деле стремится уменьшить возможности украинских граждан.
"Сиярто и Орбан играют не в пользу украинцев венгерского происхождения. Если они публично твердят, что мы будем сдерживать движение Украины в ЕС и НАТО, то, на самом деле это говорит о том, что они хотят уменьшить возможности украинских граждан всех - венгерского, украинского и польского происхождения - иметь все те преференции, которые имеют граждане Евросоюза и страны-члены НАТО ", - отметил экс-глава МИД Украины.
По его словам, странными являются также заявления Сиярто о том, что Венгрия ничего не нарушила в вопросах выдачи паспортов.
"Когда они заявляют, что ничего не нарушили, я бы посоветовал им почитать то, что написано в конституции Украины: там написано, что в Украине есть только одно, украинское гражданство", - подчеркнул Огрызко.
- Напомним, Сиярто пригрозил Украине немедленным ответом на выдворение консула из Берегового.
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