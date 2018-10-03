Венгерская партия осудила Орбана за блокирование курса Украины в НАТО и ЕС
Об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы.
"Партия уверена, что как можно скорейшее вступление Украины в НАТО в интересах Венгрии и закарпатской венгерской общины. Мы согласны с правительством Орбана о том, что украинский образовательный закон будет иметь негативное влияние на положение наших соотечественников, проживающих на территории нашего восточного соседа, но одновременно считаем , что гораздо более высоким риском является то, что без поддержки НАТО Украина станет жертвой России ", - говорится в заявлении.
В последний период вышло все больше новостей по поводу того, что за нападениями на закарпатскую венгерскую общину стоят не украинские националисты, а пророссийские праворадикальные группы, подчеркнули в партии.
"В войне против русских сепаратистов, которая происходит на восточных границах государства, гибнут все новые солдаты венгерской национальности, несущие службу в украинской армии. Однозначным интересом венгерского нацменьшинства есть как можно скорейшее вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Либеральная партия подчеркивает, что после получения членства, было бы легче вносить изменения и к проблемному образовательному закону ", - указывается либералы.
В партии убеждены, что блокированием членства Украины в НАТО правительство Орбана рискует тем, что Киев "безвозвратно попадет в российскую сферу интересов".
"Верим, что кабинет партии" Фидес ", который имеет дружеские отношения с В.Путиным, блокирует интеграцию Киева в Организации Североатлантического Договора не по просьбе российской стороны. Просим правительство Орбана сделать все необходимое для защиты закарпатских венгров и целостности Украины. Просим поддержать вступление страны в НАТО и ЕС! " - добавили в партии.
Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, пока Киев "не прекратит наступление на венгерское меньшинство".
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