Венгерская партия осудила Орбана за блокирование курса Украины в НАТО и ЕС

3 октября, 2018, 15:32

Венгерская либеральная партия считает, что постоянное препятствие интеграции Украины с НАТО является серьезной безответственностью со стороны правительства Виктора Орбана

Об этом говорится в заявлении пресс-службы политсилы.

"Партия уверена, что как можно скорейшее вступление Украины в НАТО в интересах Венгрии и закарпатской венгерской общины. Мы согласны с правительством Орбана о том, что украинский образовательный закон будет иметь негативное влияние на положение наших соотечественников, проживающих на территории нашего восточного соседа, но одновременно считаем , что гораздо более высоким риском является то, что без поддержки НАТО Украина станет жертвой России ", - говорится в заявлении.

В последний период вышло все больше новостей по поводу того, что за нападениями на закарпатскую венгерскую общину стоят не украинские националисты, а пророссийские праворадикальные группы, подчеркнули в партии.

"В войне против русских сепаратистов, которая происходит на восточных границах государства, гибнут все новые солдаты венгерской национальности, несущие службу в украинской армии. Однозначным интересом венгерского нацменьшинства есть как можно скорейшее вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Либеральная партия подчеркивает, что после получения членства, было бы легче вносить изменения и к проблемному образовательному закону ", - указывается либералы.

В партии убеждены, что блокированием членства Украины в НАТО правительство Орбана рискует тем, что Киев "безвозвратно попадет в российскую сферу интересов".

"Верим, что кабинет партии" Фидес ", который имеет дружеские отношения с В.Путиным, блокирует интеграцию Киева в Организации Североатлантического Договора не по просьбе российской стороны. Просим правительство Орбана сделать все необходимое для защиты закарпатских венгров и целостности Украины. Просим поддержать вступление страны в НАТО и ЕС! " - добавили в партии.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017.