В Индонезии число жертв землетрясения и цунами превысило 1400
3 октября, 2018, 11:22
В Индонезии в результате землетрясения и вызванного им цунами погибли уже более 1400 человек, еще свыше 2,5 тысячи пострадали
Такие данные озвучили представители индонезийских властей, сообщает Радио Свобода.
Спасателям пока не удается добраться до некоторых пострадавших районов, поэтому, вероятно, число погибших может возрасти.
По данным Красного Креста, от стихии пострадали более 1,6 миллиона человек. После удара стихии людям не хватает еды, воды и других припасов.
- Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали более 1200 человек.
- Землетрясение произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах на север от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властью была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Дунган была оборвана.
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