В субсидии могут отказать из-за выигрыша в лотерею или заграничного перевода, - Рева

3 октября, 2018, 21:11

Выигрыш в лотерею или денежный перевод из-за границы, который превышает 50 тысяч гривен, может быть основанием для неназначении субсидии

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, информирует Радио НВ.

По его словам, сам факт перевода или выигрыша не может быть основанием для отказа в назначении пособия, однако комиссия при принятии решения будет учитывать дополнительные доходы.

Министр также напомнил, что квартиры площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью".

В таком случае их владельцы способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги, поэтому им субсидия тоже не назначается.

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