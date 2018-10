В штабе Тимошенко ответили на обвинения СМИ о плагиате и ошибках в предвыборной программе

3 октября, 2018, 16:25

Авторы “Нового экономического курса” считают анализ VoxUkraine манипулятивным и непрофессиональным

Сайт "Новый курс Украины", который модерируется штабом лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, опубликовал ответ на публикацию VoxUkraine по плагиату в экономической программе, которую Юлия Тимошенко представила недавно в качестве части своей предвыборной стратегии в качестве кандидата на пост Президента Украины.

По оценке авторов VoxUkraine, экономическая программа Юлии Тимошенко "Новый курс" включает в себя плагиат из программ и стратегий Радикальной партии, скандального российского экономиста Сергея Глазьева (был советником Путина и получил медаль за "освобождение Крыма и Севастополя") и других источников.

На сайте "Новый курс Украины" утверждается, что это ответ коллектива авторов Нового экономического курса, но список этих авторов не приводится, поэтому ответ остается анонимным.

Приводим ответы сайта "Новый курс Украины" по пунктам.

VoxUkraine пишет:

"... разделы по банкам и монетарной политике (7,8,18,19) практически полностью переписаны из" Стратегии развития банковской системы ", подготовленной Экспертной группой (к сожалению, состав группы в Стратегии не назван) Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности еще 2016 года ".

Сайт НЭК отвечает:

Экспертов, принимавших участие в разработке нового экономического курса, обвиняют в том, что они развили свои собственные идеи, которые в 2016 году предложили для развития банковской системы в проекте "Стратегия развития банковской системы 2016 - 2020: Синергия развития банков и индустриализации экономики". Идеи этого проекта были поддержаны Международным научно-практическим Форумом, который состоялся в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, двумя комитетами Верховной Рады Украины - Комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и Комитетом по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Эти идеи, которые являются шансом для создания устойчивых источников финансирования экономического развития Украины, к сожалению, действующей властью в Украине не реализованы.

Авторы проекта "Стратегия развития банковской системы" и дальше упорно работают над совершенствованием, развитием и реализацией своих идей в более широком контексте экспертно-аналитической разработки, в которой они принимали активное участие вместе с известными в Украине экономистами и политиками, разрабатывая проект Нового экономического курса для Украина - Стратегии инновационного развития. Мы верим, что с избранием Юлии Тимошенко Президентом Украины, появится реальная возможность для реализации этих идей и будут созданы условия для обеспечения стабильности национальной валюты и активизации экономического развития Украины.

2. VoxUkraine пишет:

"Раздел 23 (земельные отношения) - практически полностью скопирован доклад аналитического центра" Оптима "с 2017 года".

Сайт НЭК отвечает:

Эксперты аналитического центра "Оптима", включая его основателя Виталия Ломаковича, принимали самое активное участие в разработке нового экономического курса Украины. Обвинения в копировании СВОИХ же идей, как и в пункте 1, выглядят странно и предвзято.

Раздел 23 Нового экономического курса (НЭК) "Эффективное использование сельскохозяйственной земли в интересах общества и оптимальная модель рынка земли" структурно состоит из трех подразделений: I. Анализ состояния и динамики земельного фонда Украины; II. Глобальные тенденции в сфере земельных отношений и международный опыт регулирования рынка земли; III. Предложения по трансформации земельных отношений в Украине. Отметим, что в I и II подразделении раздела 23 (аналитическая часть) частично использованы положения наших предыдущих исследований, изложенных в докладе "Анализ эффективности использования земельного фонда Украины и рисков введения рынка земли в условиях внутренних и внешних вызовов". Это совершенно естественно и соответствует логике развития аналитических исследований, направленных именно на поиск истины, а не на изменение предпочтений в угоду конъюнктурным заказFV.

Также, важно отметить, что ссылки VoxUkraine на стандарты академической добропорядочности в этом контексте неуместны, поскольку программный документ политического лидера является практическим документом, направленным на реализацию конкретных шагов, а не научной академической работой или диссертацией. Учитывая это, разработчики НЭК имеют полное право пользоваться результатами своих предыдущих наработок при разработке курса экономических преобразований для обеспечения позитивного развития страны. Тем более, странной выглядела бы ситуация, когда одни и те же авторы при анализе имеющихся проблем с использованием земли или обобщении международного опыта в этой сфере с перерывом в несколько месяцев формулировали бы диаметрально противоположные выводы. По заключительного подразделения раздела 23, касающийся стратегического видения трансформации земельных отношений в Украине, он полностью оригинальной и новой разработкой, которая не была представлена ​​в предыдущих работах авторов.

Рецензенты с VoxUkraine не утруждают себя проведением профессиональной экспертизы и отстаиванием своей позиции относительно скорейшего введения свободной продажи сельскохозяйственной земли, а ограничиваются конъюнктурными ангажированными утверждениями уровне бытового мышления в адрес авторов НЭК вроде "страшилка", "судьба Мадагаскара" и др. Прибегая к подобным приемам и вспоминая предыдущие публикации VoxUkraine с указанной проблематикой, деятельность Vox в этой сфере можно было бы охарактеризовать как откровенную "джинсу" или обслуживание интересов действующей власти. Кроме того, рецензенты с Vox, судя по всему, не имеют фундаментальных разработок, которые можно было бы противопоставить результатам исследовательской работы авторов НЭК, где всесторонне обосновано разрушительные последствия свободного оборота земель сельскохозяйственного назначения в странах со слабыми институтами.

3. VoxUkraine пишет:

"Говоря о глобальных тенденциях, авторы Нового курса обращаются к теории технологических укладов (хотя называют их технологическими укладами - что является калькой с русского языка). Калька с российского вполне закономерна, поскольку эта теория популярна именно среди российских экономистов. Одним из авторов так называемой теории шестого экономического устройства является Сергей Глазьев - скандально известный российский экономист, на некоторое время был избран иностранным членом НАН Украины ".

Сайт НЭК отвечает:

Позволим себе процитировать комментатора материала VoxUkraine в ФБ, одного из лидеров общественного мнения Вячеслава Ильченко, поскольку разделяем его точку зрения. Далее текст комментария в оригинале:

"Меня очень насмешил пассаж о том, что автором теории шестого технологического уклада (уклада - не устройства, потому что устройство - это все-таки политический термин, а здесь речь идет немного о другом) является С. Глазьев. Очевидно, авторы этого разбора не знают, что теория технологических укладов была создана Йозефом Шумпетером, правда, он называл это "волнами инноваций". Так бывает, если читать русскую рукипедию, где кроме Глазьева, никто не упоминается. Факты, свидетельствующие о дискретности прогресса, вы можете найти в ряде других западных публикаций на эту тему. Например, в К Лейтона Кристенсена, который даже делит волны инноваций на базисные и производные - что объясняет, почему после взрыва новых технологий, буквально открывают новые области, происходит медленный спад научных открытий ". Также предоставляем ссылку на его статью о технологических укладах, где приведена его позиция https://intvua.com/news/article/1469013752-v-yacheslav-ilchenko-ekonomika-zlidniv-2.html

4. VoxUkraine пишет:

"Преимущества открытого банкинга (с. 319-320) почти дословно скопированы из публикации сайта minfin.com.ua."

Сайт НЭК отвечает:

В публикации сайта "Минфин", приведенного VoxUkraine, приводится дословный перевод с русского тезисов конференции "FinRetail 2017", записанных экспертами "finance.ua" и опубликованных на сайте: https://news.finance.ua/ru/news/-/416199/za-nimi-budushhee

Итак, во-первых, зацитированный VoxUkraine фрагмент текста не является интеллектуальной собственностью ни издания "Минфин", ни любого другого издания.

Во-вторых, эксперты, привлеченные к написанию "Нового экономического курса", учли позиции, озвученные участниками рынка на вышеупомянутой конференции, но дополнили их, исходя из результатов исследований и отчетов многочисленных влиятельных международных аналитических компаний - таких, как Accenture, Mckinsey, ЕВА, без копирования фрагментов, которые бы предусматривали цитирования.

В частности, пункты, перечисленные в преимуществах OpenBanking в НЭК, опираются на соответствующие западные исследования:

Расширение возможности использования социальных медиа как одного из основных каналов коммуникации:

- Статья: Silvia Parusheva. Social media banking models: A case study of a practical implementation in banking sector https://www.researchgate.net/publication/320142155 Social_media_banking_models_A_case_study_of_a_practical_implementation_in_banking_sector

- Open Banking: advancing customer-centricity. Analysis and overview (EBA), с.5, 7 https://www.abe-eba.eu/media/azure/production/1355/eba_open_banking_advancing_customer-centricity_march_2017.pdf

Создать новые источники дохода для банка - за счет продажи своих данных как услуги, или в виде платы за подключение провайдера к интерфейсам банка

- WHITEPAPER. Open Banking. Transformation с. 7, 13 https://www.evry.com/globalassets/files/financialservices/final-open-banking-f170214_webb.pdf

- Accenture Strategy. Digital Open Banking, с.5

https://www.accenture.com/t20170629T215524Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-56/Accenture-Strategy-Digital-Open-Banking-POV.pdf

- PSD2: Taking advantage of open-banking disruption

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/psd2-taking-advantage-of-open-banking-disruption

Снизить затраты банка на разработку новых продуктов и услуг, и расходы на предоставление услуг клиентам за счет подключения внешних провайдеров

- What is open banking and how APIs help? https://kontomatik.com/post/what-is-open-banking-api-help

- The Future of Banking Depends On Open Banking APIs https://thefinancialbrand.com/ 65975 / open-banking-api-fintech-partnerships /

5. VoxUkraine пишет:

"Несколько абзацев описания проблем электронных услуг (с. 174-175) скопирован с аналитической записки (с.7-8) Национального института стратегических исследований без ссылки на источник".

Сайт НЭК отвечает:

В части текста о проблемах развития электронных услуг в Украине, среди других источников, упоминаются результаты анализа, проведенного Институтом стратегических исследований.

Поэтому, во-первых, обвинения VoxUkraine в отсутствии ссылки на источник являются ложными.

Во-вторых, результаты исследования Института учтено при разработке нового экономического курса на правах официального источника данных государственного мониторинга состояния развития отрасли. Зацитовани вывод официальному заключению выше упомянутой институты, на которое в тексте Нового Экономического Курса дается ссылка.

6. VoxUkraine пишет:

"... утверждается, что в странах "нордической системы" через бюджет перераспределяется до 56% ВВП, а в Италии, Греции и странах Восточной Европы -" медианный "22%. В том, что это не так, можно убедиться, например, по данным МВФ - самый низкий уровень правительственных расходов до ВВП в Европе 2017 имела Румыния, и он составлял 31%.

Сайт НЭК отвечает:

В данном случае VoxUkraine снова прибегает к манипулированию данными. На с. 130 НЭК указывается со ссылкой на Global Financial Integrity (GFI), что в 2017 году средневзвешенный уровень налогового перераспределения ВВП через консолидированные бюджеты стран-членов ЕС составил 38%, а в странах так называемой Нордической правовой системы он достиг 56% ...

Критики Нового экономического курса ссылаются на таблицу МВФ "General government total expenditure" (Суммарные расходы общего правительства), в которые включаются все бюджетные расходы, учитывая расходы на субсидирование пенсионных, медицинских и других систем поддержки населения. Считаем, что образованным людям, особенно тем, которые претендуют на уровень экспертов, не стоит объяснять разницу между налоговыми доходами государства и государственными расходами, которая обычно довольно существеннна. Специалисты, которые интересуются данной проблематикой, могут воспользоваться такими базами данных: "Government Finance Statistics" МВФ и "Revenue Statistics" ОЭСР, которые позволяют выделить именно налоговые доходы общего правительства.

7. VoxUkraine пишет:

"Утверждается, что "уровень уклонения от НДС в странах ЕС продолжает расти"(ст. 224), в то время, как исследователи ЕС утверждают, что с 2013 по 2016 разрыв между теоретически возможным и фактическим сбором НДС снизился с € 170 млрд до € 147 млрд, несмотря на рост экономики ЕС ".

Сайт НЭК отвечает:

Авторам с VoxUkraine целесообразно изучить новые исследования специалистов из ЕС, в которых они обосновывают настоятельную необходимость реформирования НДС, в частности в представленном докладе 2017 Paul P. Maeser and Volker Halsch "Reform of the VAT System in the European Union", на которое в Новом экономическом курсе приводится ссылка http://library.fes.de/pdf-files/managerkreis/13567.pdf

8. VoxUkraine пишет:

"Новый курс" предлагает заменить НДС налогом на конечное потребление, фактически закроет двери Евросоюза для Украины - поскольку ЕС устанавливает НДС как необходимый для стран-членов (в частности директива 2006/112 / ЕС). "

Сайт НЭК отвечает:

Принципы и положения "Acquis communautaire" ЕС, которые Украина обязалась соблюдать, подписав Соглашение об ассоциации, в части налогообложения требуют достижения равенства (нейтральности) при налогообложении внешних операций с другими странами-членами ЕС. А национальная налоговая политика является неотъемлемой частью государственного суверенитета любой страны. Даже давние члены ЕС, которые уже создали Валютный и Банковский союз, не соглашаются делегировать суверенные права, связанные с проведением фискальной политики на уровень Евросоюза (решение так называемой проблемы "фискального союза" в ЕС отложено на неопределенный период). Таким образом, во внутреннем налоговом поле страна может проводить собственную налоговую политику. Кроме того, общеизвестным является факт, что в самой Европе уже несколько лет ведется активная дискуссия в научных кругах о необходимости реформирования НДС. Во-первых, в странах ЕС используется другие (по сравнению с Украиной) механизмы администрирования НДС, во-вторых, проводится существенная реформа НДС, которая предусматривает, в частности (как сообщила Агентство Reuters (https://www.reuters.com/article/ us-eu-tax-digital / eu-set-to-hit-big-us-tech-firms-with-3-percent-turnover-tax-idUSKCN1GR2NL), введение налога с оборота на определенные компании по ставке 3%.

9. VoxUkraine пишет:

"Каким образом можно оценить коэффициент регрессии для отдельно взятого текущего года, для нас загадка".

Сайт НЭК отвечает:

Автором раздела был проведен анализ взаимосвязи темпов роста реального ВВП и уровня коррупции, составлены соответствующие динамические ряды и оценены коэффициенты регрессионной модели по данным выборки. Действительно, коэффициенты регрессии оцениваются по данным выборки в целом, но в тексте НЭК речь шла о том, что при экстраполяции выявленных зависимостей на 2018 год и при применении оптимистического прогнозного сценария коэффициент переменной ICRG составит 0,87. Если рецензентам VoxUkraine нужны подробные разъяснения и дополнительные толкования, готовы их предоставить. Кроме того, специально для "экспертов" и рецензентов VoxUkraine сообщаем, что коэффициенты регрессии могут определяться по данным одного года при использовании для эмпирического исследования межстрановых или пообъектных данных.

Напомним, недавно член Совета НБУ проанализировал экономический курс Тимошенко. По мнению профессора Питтсбургского университета Тимофея Милованова, экономическая программа Тимошенко содержит немало спорных моментов.