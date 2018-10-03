 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Литве пешеходам запретят пользоваться телефонами на переходах

Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по мобильному телефону на пешеходных переходах и осуществлять другие операции, которые будут отвлекать их от ситуации на дорогах

Соответствующие поправки в правила дорожного движения 3 октября утвердило правительство Литвы, сообщает Delfi.

Согласно принятому решению, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего, что отвлекало бы внимание от ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи".

Кроме того, водителям отныне придется пропускать не только пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и стоят возле пешеходного перехода.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

4 октября, 2018 четверг

3 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать