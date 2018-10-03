В Литве пешеходам запретят пользоваться телефонами на переходах

3 октября, 2018, 23:51

Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по мобильному телефону на пешеходных переходах и осуществлять другие операции, которые будут отвлекать их от ситуации на дорогах

Соответствующие поправки в правила дорожного движения 3 октября утвердило правительство Литвы, сообщает Delfi.

Согласно принятому решению, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего, что отвлекало бы внимание от ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи".

Кроме того, водителям отныне придется пропускать не только пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и стоят возле пешеходного перехода.