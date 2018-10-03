В Киеве пьяный за рулем Mercedes ударил легковушку, грузовик и перевернулся
3 октября, 2018, 12:47
В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием легковых автомобилей Mercedes и KIA, а также грузовика "Газель"
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".
Авария случилась на перекрестке проспекта Григоренко и ул. Тепловозной. Водитель Mercedes не справился с управлением, зацепил КИА, ударил в бок "Газель" и перевернулся на крышу.
По словам водителя "Газели", когда водителю Mercedes помогли выбраться из машины, он едва стоял на ногах и держался за отбойник в ожидании "скорой". С различными ушибами его доставили в больницу.
От освидетельствования на состояние опьянения водитель Mercedes отказался, однако полицейские составили протокол о совершении ДТП и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
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