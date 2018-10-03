В Греции задержали судно под флагом Украины, перевозившее нелегалов
Об этом сообщило греческое издание Ekathimerini.
Судно задержал во вторник утром патруль порта Патры, это произошло в районе населенного пункта Като Василики.
Трое иностранных граждан, 32, 30 и 37 лет, арестованы по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.
Арестованы также еще двое подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранец. Они были водителями грузовика, которые ожидали мигрантов на берегу.
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в этом инциденте задержаны трое граждан Украины.
"Береговая охрана греческого города Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипажа - 3 украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Продолжаются первичные следственные действия. Принимаются меры консульского обеспечения по делу", - сообщил УНИАН начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило, что откроет Национальный центр противодействия втягивания украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом.
Ранее в МИД сообщали, что около 250 украинских моряков находятся под арестом в Греции и Италии, подавляющее большинство - за перевозку нелегальных мигрантов.
Украина и Греция намерены заключить двустороннее соглашение, чтобы тем украинским морякам, которые условно или досрочно освобождены в Греции, можно было позволить вернуться домой.
МИД уже обнародовало рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях.
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