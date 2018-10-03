В Греции задержали судно под флагом Украины, перевозившее нелегалов

3 октября, 2018, 12:14

На западе Греции во вторник задержали судно под флагом Украины, на борту которого находились 65 мигрантов

Об этом сообщило греческое издание Ekathimerini.

Судно задержал во вторник утром патруль порта Патры, это произошло в районе населенного пункта Като Василики.

Трое иностранных граждан, 32, 30 и 37 лет, арестованы по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Арестованы также еще двое подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранец. Они были водителями грузовика, которые ожидали мигрантов на берегу.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в этом инциденте задержаны трое граждан Украины.

"Береговая охрана греческого города Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипажа - 3 украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Продолжаются первичные следственные действия. Принимаются меры консульского обеспечения по делу", - сообщил УНИАН начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины объявило, что откроет Национальный центр противодействия втягивания украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом.

Ранее в МИД сообщали, что около 250 украинских моряков находятся под арестом в Греции и Италии, подавляющее большинство - за перевозку нелегальных мигрантов.

Украина и Греция намерены заключить двустороннее соглашение, чтобы тем украинским морякам, которые условно или досрочно освобождены в Греции, можно было позволить вернуться домой.

МИД уже обнародовало рекомендации гражданам Украины, которые планируют трудоустройство в судоходных компаниях.