В Армении снова массовые протесты, а Пашиняна предали союзники. Что происходит

3 октября, 2018, 08:40

Тысячи людей собрались у здания парламента в Ереване во вторник, чтобы потребовать досрочных парламентских выборов во главе с премьер-министром Николой Пашиняном

Об этом сообщает издание Reuters.

Напомним, что бывшая правящая Республиканская партия страны была повержена весной после нескольких недель массовых акций протеста против коррупции и кумовства.

Тем временем Пашинян, бывший лидер оппозиции, в мае стал премьер-министром, назначил своих союзников министрами и представил новую правительственную программу, в которой предусмотрены досрочные выборы. Парламент одобрил программу в июне.

Настоящий протест был вызван внезапным решением парламента во вторник утвердить изменения в парламентские правила, которые могут затормозить эти выборы.

Изменения были поддержаны республиканцами, а также двумя фракциями: "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", которые поддержали Пашиняна во время акций протеста в начале этого года.

Выступая на митинге во вторник, Пашинян пообещал уволить со своего правительства шестерых министров, которые являются представителями двух вышеуказанных фракций. Он также добавил, что встретится с законодателями, чтобы обсудить ситуацию.

По словам Пашиняна, выборы должны состояться в первой половине декабря, ведь сейчас состав парламента не отражает политическую реальность страны.

"Проведение досрочных парламентских выборов было одним из условий нашей бархатной революции и было включено в правительственную программу, которая была одобрена парламентом", - подчеркнул он.