В Армении снова массовые протесты, а Пашиняна предали союзники. Что происходит
Об этом сообщает издание Reuters.
Напомним, что бывшая правящая Республиканская партия страны была повержена весной после нескольких недель массовых акций протеста против коррупции и кумовства.
Тем временем Пашинян, бывший лидер оппозиции, в мае стал премьер-министром, назначил своих союзников министрами и представил новую правительственную программу, в которой предусмотрены досрочные выборы. Парламент одобрил программу в июне.
Настоящий протест был вызван внезапным решением парламента во вторник утвердить изменения в парламентские правила, которые могут затормозить эти выборы.
Изменения были поддержаны республиканцами, а также двумя фракциями: "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", которые поддержали Пашиняна во время акций протеста в начале этого года.
Выступая на митинге во вторник, Пашинян пообещал уволить со своего правительства шестерых министров, которые являются представителями двух вышеуказанных фракций. Он также добавил, что встретится с законодателями, чтобы обсудить ситуацию.
По словам Пашиняна, выборы должны состояться в первой половине декабря, ведь сейчас состав парламента не отражает политическую реальность страны.
"Проведение досрочных парламентских выборов было одним из условий нашей бархатной революции и было включено в правительственную программу, которая была одобрена парламентом", - подчеркнул он.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-