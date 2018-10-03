Трампу и главе Пентагона Меттису прислали письма с ядом, - WP

3 октября, 2018, 08:09

Федеральные чиновники расследуют происхождение ряда подозрительных конвертов с вероятным ядом, направленных президенту США Дональду Трампу, а также главе Пентагона Джеймсу Меттису и его подчиненным

Об этом пишет издание The Washington Post.

Агентство по защите сил Пентагона в понедельник обнаружило подозрительное вещество, предположительно яд рицин, на двух конвертах на почте на территории Министерства в Северной Вирджинии.

Первичная проверка показала, что в конвертах, адресованных Меттису и начальнику военно-морских операций адмиралу Джону Ричардсону, содержалось токсичное вещество.

Представитель американского Министерства обороны Роберт Мэннинг отметил, что ФБР забрало эти конверты во вторник утром и проведет дополнительные тесты.

Сейчас почтовый сервис Пентагона закрыли на карантин, письма проверяют. Ни один из сотрудников ведомства не пострадал.

Чуть позже, во вторник Секретная служба сообщила, что обнаружила еще один подозрительный письмо, которое на этот раз было адресовано Дональду Трампу. До Белого дома опасный пакет не дошел, сейчас осуществляется роисходит проверка.

Тем временем CNN, со ссылкой на собственные источники, написало, что в конверте для Трампа также содержался рицин и что этот случай связан с инцидентом в Пентагоне.