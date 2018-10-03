Сиярто пригрозил Украине немедленным ответом на выдворение консула из Берегового
3 октября, 2018, 20:50
В случае выдворения Украиной венгерского консула из Берегового МИД Венгрии также выдворит из своей страны украинского консула
Такое в среду, 3 октября, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции по результатам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.
"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно видворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.
По словам Сийярто, консул Венгрии в украинском Береговом не нарушил международных законов ни Украины, ни Венгрии. Следовательно он не имеет оснований отозвать своего консула.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто не договорились относительно венгерских паспортов в Закарпатье.
- Впоследствии в МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства. МИД также отказалось отозвать консула из города Береговое.
- Киев в свою очередь отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула из Берегового.
- Кроме того, Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыве их консула из Берегово на Закарпатье.
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