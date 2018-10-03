3 октября, 2018, 20:50

В случае выдворения Украиной венгерского консула из Берегового МИД Венгрии также выдворит из своей страны украинского консула

Такое в среду, 3 октября, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции по результатам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве.

"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно видворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.

По словам Сийярто, консул Венгрии в украинском Береговом не нарушил международных законов ни Украины, ни Венгрии. Следовательно он не имеет оснований отозвать своего консула.