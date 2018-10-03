Сытник намекнул, что рекламу в метро заказал нардеп из БПП

3 октября, 2018, 16:59

Директор НАБУ Артем Сытник связывает размещение рекламы с его изображением в метро с допросом народного депутата Сергея Березенко

Об этом он заявил во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает Еспресо.TV.

"Недавно в САП было направлено подозрение первому заместителю Службы безопасности и недавно в рамках уголовного производства, которое расследуется по заявлению журналиста Дмитрия Гнапа в отношении переписки Онищенко с отдельными народными депутатами, были вызваны депутаты, в том числе господин Березенко, который отвечает за наружную рекламу. Пожалуй, я единственный чиновник, который был прорекламирован бесплатно", - отметил Сытник.

Он добавил, что считает митинги с критикой НАБУ "чрезвычайно грязными шагами со стороны господина Демчин, потому что защищаться нужно в более цивилизованный способ, а не путем собрания титушек".

"От НАБУ могу сказать, что пока я его возглавляю, эти проплаченные акции, эти наружные рекламы, не будут тормозом для расследований", - сказал Сытник.