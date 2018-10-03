Сытник намекнул, что рекламу в метро заказал нардеп из БПП
3 октября, 2018, 16:59
Директор НАБУ Артем Сытник связывает размещение рекламы с его изображением в метро с допросом народного депутата Сергея Березенко
Об этом он заявил во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает Еспресо.TV.
"Недавно в САП было направлено подозрение первому заместителю Службы безопасности и недавно в рамках уголовного производства, которое расследуется по заявлению журналиста Дмитрия Гнапа в отношении переписки Онищенко с отдельными народными депутатами, были вызваны депутаты, в том числе господин Березенко, который отвечает за наружную рекламу. Пожалуй, я единственный чиновник, который был прорекламирован бесплатно", - отметил Сытник.
Он добавил, что считает митинги с критикой НАБУ "чрезвычайно грязными шагами со стороны господина Демчин, потому что защищаться нужно в более цивилизованный способ, а не путем собрания титушек".
"От НАБУ могу сказать, что пока я его возглавляю, эти проплаченные акции, эти наружные рекламы, не будут тормозом для расследований", - сказал Сытник.
- Напомним, утром 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена появилось изображение директора НАБУ Артема Сытника. Сытник опроверг причастность к размещению рекламы и назвал это "провокацией".
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