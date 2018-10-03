Сын Януковича угрожает СБУ судом
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.
"Наспех сфабрикованное видео неизвестного человека с закрытым лицом, который ссылается на общение с несуществующим помощником В.В. Януковича, является уже не первой провокацией со стороны СБУ против А. Януковича", - говорится в сообщении.
Кирасир отметил, что в 2015 году СБУ обвиняла должностных лиц компании Януковича-младшего "МАКО Трейдинг" в финансировании терроризма, но после подачи судебного иска против СБУ ведомство удалило с сайта свое сообщение.
"В ближайшее время А. Янукович вынужден снова обратиться в суд с иском о распространении заведомо ложной информации, порочащей его честь и достоинство, а также с заявлением о совершении преступлений - дача заведомо ложных показаний правоохранительным органам", - заявил пресс-секретарь Александра Януковича.
- Напомним, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Александр Янукович финансировал провокации в Киеве, чтобы продемонстрировать в российских и мировых СМИ картинку "протестов" в Украине.
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